اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ 49 دقيقة
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.306 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.325 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.368 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.29 في المئة لمستوى 0.330 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 49 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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