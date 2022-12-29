السعودية.. ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للنساء إلى 37 في المئة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنسبة 37%، “للمرة الأولى في تاريخ المملكة” .

وقالت الهيئة في أحدث تقرير لها بعنوان “إحصاءات سوق العمل للربع الثالث 2022” إن هناك “ارتفاع بمعدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات”.

وأوضحت أنه “في الربع الثالث من عام 2022، ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 20.5%، بزيادة مقدارها 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، فيما انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي”.

وأضافت: “وفي المقابل سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات نموا تجاوز النمو في معدل المشتغلين إلى السكان. حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 37%. في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية وبلغ 29.4%.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، بلغ معدل البطالة 4.3% بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، وبانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.