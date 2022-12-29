اللواء توحيد الكندري: القطاعات الأمنية أتمت استعداداتها لعطلة رأس السنة الميلادية

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير الأمنية والمرورية في كافة أنحاء البلاد لتنفيذ المهام المنوطة بها خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

وأضاف أن الأهداف الرئيسية لعمل الأجهزة الأمنية خلال عطلة رأس السنة الميلادية هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والتعامل الحضاري والراقي مع المواطنين والمقيمين في تطبيق الإجراءات الأمنية مع مراعاة الحالات والظروف الإنسانية.

وذكر أن الدوريات الثابتة والمتحركة سوف تقوم بتحقيق السيطرة الأمنية والمرورية على جميع الطرق الرئيسية والمناطق الداخلية للحفاظ على السلوكيات العامة من خلال التعاون الأمني بين جميع القطاعات، حيث لن يتم السماح بتجاوز القوانين وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أعمال الاستهتار والرعونة.

وأضاف أن القيادات الأمنية سوف تقوم بمتابعة ميدانية للانتشار الأمني والمروري لتطبيق الإجراءات الأمنية بكل كفاءة،مشيرا أن من بين تلك الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية تكثيف الحملات التوعوية الأمنية والمرورية التي يتولى الاشراف عليها إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتلقي جميع البلاغات الأمنية والمرورية وتقديم المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.

ودعا اللواء توحيد الكندري المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وتنفيذ تعليماتهم للمساعدة في إداء واجباتهم بكل سهولة من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.