بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 15.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 15.4 نقطة ليبلغ مستوى 7292.12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21 في المئة.

وتم تداول 177.5 مليون سهم عبر 8819 صفقة نقدية بقيمة 43.5 مليون دينار «نحو 131.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2.7 نقطة ليبلغ مستوى 5596.79 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 117.2 مليون سهم عبر 3986 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار «نحو 34.5 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 20.5 نقطة ليبلغ مستوى 8115.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المئة من خلال تداول 60.3 مليون سهم عبر 4833 صفقة بقيمة 32 مليون دينار «نحو 96.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 26.05 نقطة ليبلغ مستوى 5719.01 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 74.3 مليون سهم عبر 2391 صفقة نقدية بقيمة 8.9 مليون دينار «نحو 26.9 مليون دولار».

وكانت شركات «مدار» و«فنادق» و«وطنية م ب» و«أرجان» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «الأنظمة» و«مواشي» و«مراكز» و«سينما» الأكثر انخفاضا.