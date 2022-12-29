اقتصاد

زيادة رواتب المصريين العاملين في القطاع الخاص.. خلال 2023 

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

• الحد الأدنى للأجور يصل إلى 2700 جنيهاً اعتباراً من أول يناير

أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيها اعتبارا من أول يناير 2023.

وسيكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير المالية السعودي: لا نعتزم زيادة الرسوم على الوافدين في الوقت الراهن

منذ 3 أسابيع

معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية 1.3 مليون برميل

أكتوبر 19, 2022

«كيبك»: مصفاة الزور تصدّر الشحنة الأولى من زيت الوقود منخفض الكبريت

نوفمبر 29, 2022

النفط الكويتي يرتفع 2.46 دولار ليبلغ 96.27 دولاراً للبرميل

نوفمبر 5, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى