اقتصاد

«مؤسسة البترول» تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يناير المقبل 

منذ 4 ساعات
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(كونا) – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يناير المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ 590 دولاراً أمريكيا خلال يناير المقبل كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 605 دولارات.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقودالطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى. 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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