دوليات

إسبانيا تفرض إجراء فحص كورونا على القادمين من الصين

منذ 4 ساعات
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فرضت الحكومة الإسبانية الجمعة على المسافرين القادمين من الصين إجراء “فحوصات” في مطاراتها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد.

قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس في مؤتمر صحفي، إنه سيُطلب من هؤلاء الوافدين “الدليل على أن فحوصهم سلبية أو شهادة تطعيم بالكامل” من دون أن تذكر موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ.

وفرضت الولايات المتحدة وبلدان أخرى فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين القادمين من الصين.

وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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