«إسكوا»: عدد الفقراء في المنطقة العربية حوالي 130 مليون شخص 

(كونا) – قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الجمعة إن عدد الفقراء في المنطقة العربية وصل إلى ما يقرب من 130 مليون شخص أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا.

وذكرت (إسكوا) في تقرير نتيجة مسح أجرته لدول المنطقة العربية أن مستويات الفقر ارتفعت في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ومتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى نسبة 36 في المئة في عام 2024.

وأضافت أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12 في المئة لكنها كشفت في الوقت نفسه عن توقعات بأن تشهد اقتصادات المنطقة العربية نموا بنسبة 5ر4 في المئة في عام 2023 و4ر3 في المئة في عام 2024 مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وأشارت (إسكوا) إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 في المئة في عام 2022 لكن من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 في المئة و5ر4 في المئة على التوالي.

وقال المشرف على فريق إعداد المسح أحمد مومي إنه «رغم التوقعات الإيجابية للنمو في المنطقة هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا واختلفت التداعيات بين دولة وأخرى».

وأضاف مومي أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط «ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة» بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من تداعيات اجتماعية واقتصادية بما يتضمن «ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الإمدادات الغذائية وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة».

ولفت مومي إلى أن الوضع الحالي يمثل «فرصة للدول العربية المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع الطاقة وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولد نموا شاملا وتنمية مستدامة».

ويقدم المسح الذي تصدره (إسكوا) سنويا تحليلا لأحدث التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.