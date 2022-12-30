إيران تطلق مناورات عسكرية شاملة قرب مضيق هرمز

أطلقت إيران، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية بحرية وجوية وبرية مشتركة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن الأدميرال بالجيش الإيراني، حبيب الله سياري، أن المناورات تشارك فيها غواصات ومسيرات وتشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع.

وأضاف سياري أن المناورات تحمل اسم “ذو الفقار 1401” وتجري في الجانب الشرقي من مضيق هرمز في خليج عمان.

فيما نقلت قناة “برس تي.في” الإيرانية الناطقة بالإنجليزية عن سياري القول، إنه “يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها”.

وتعارض طهران وجود القوات الأمريكية والأوروبية في المنطقة، وتجري مناورات سنوية بمياه خليج عمان.

من جانبه، قال العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم مناورات “ذو الفقار 1401”: إن “وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات التي كانت موجودة في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام الماضية بدأت قبل قليل المرحلة الرئيسية والعملياتية للمناورات”.

وأضاف القائد العسكري الإيراني، في بيان، أن “المناورات تأتي تماشياً مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية بالإضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة”.

وتكتسب المنطقة أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة؛ حيث يمر منها نحو 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحراً على مستوى العالم.