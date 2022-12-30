دوليات

السجن سبع سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة 

منذ 5 ساعات
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(أ ف ب) – أعلن مصدر قانوني في بورما الجمعة أن محكمة عسكرية قضت بالسجن سبع سنوات على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إنه حكم الجمعة بالسجن سبع سنوات على سو تشي (77 عاما) في قضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت “بخسائرة للدولة”. وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية.

ويقول معارضو الجيش إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى منعها من العودة للحياة السياسية، أو محاولة تحدي قبضة الجيش على السلطة منذ انقلاب العام الماضي.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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