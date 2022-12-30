السلطات الهندية تحظر أعمال البناء والهدم في نيودلهي إثر ارتفاع حاد بمستويات تلوث الهواء

(كونا) – حظرت السلطات المركزية الهندية، الجمعة، أعمال البناء والهدم في العاصمة نيودلهي والمناطق المجاورة إثر ارتفاع حاد في مستويات تلوث الهواء.

وذكرت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في بيان أن لجنة جودة الهواء المركزية أمرت بفرض القيود بموجب خطة عمل الاستجابة المتدرجة (المرحلة الثالثة) في دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بعد أن سجل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي على مدار 24 ساعة ارتفاعا إلى 399 على مقياس من 500 درجة.

ووفق تصنيف الهواء الهندي فإن قراءة فوق 400 تعد معدلا خطيرا ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لاسيما من يعانون من الأمراض المزمنة.

وكانت السلطات الهندية قد فرضت سلسلة من إجراءات مكافحة التلوث مثل منع دخول الشاحنات في العاصمة ومنع أعمال التشييد والهدم كما أغلقت المدارس وسمحت بالعمل من المنزل للموظفين بعد أن وصل مؤشر جودة الهواء إلى 445 على مقياس من 500 درجة.

وتعد نيودلهي من أكثر المدن تلوثا في العالم وفق عدد من الدراسات حول جودة الهواء عبر العالم بسبب الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات والدخان الناتج من حرق قش المحاصيل في الولايات المجاورة.