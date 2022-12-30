«الصحة العالمية»: نشعر بالقلق إزاء تطور وضع كوفيد-19 في الصين

نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين مفهومة بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

ودعا الصين الى المزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.

وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى دول عدة في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج رغم زيادة الإصابات.

لكن وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي قالت إن مثل هذه الإجراءات غير مبررة في الوقت الحالي في التكتل.

وغرد تيدروس على “تويتر”: “من أجل إجراء تقويم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى المزيد من المعلومات التفصيلية”.

أضاف: “في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها”.

وتابع: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.

واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

وقالت الصين هذا الأسبوع إنها ستنهي الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول الى أراضيها، ما دفع العديد من الصينيين إلى وضع خطط للسفر إلى الخارج.