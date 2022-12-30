الولايات المتحدة: قلقون من وجود تحالف بين الصين وروسيا

(كونا) – قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها قلقة من وجود تحالف بين الصين وروسيا في ظل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القول إن «الصين تزعم أنها محايدة لكن سلوكها يظهر أنها لا تزال تستثمر في علاقات وثيقة مع روسيا».

وذكر المتحدث الذي لم تذكر الشبكة اسمه أن الولايات المتحدة وأوروبا حذرتا الصين مما أسماه عواقب تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في حربها على أوكرانيا أو مساعدتها موسكو في الالتفاف على العقوبات وأضاف «نحن نراقب نشاط بكين عن كثب».

يأتي هذا التصريح عقب اجتماع افتراضي عقده اليوم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

كما يأتي بعد ثلاثة أيام من اختتام المناورات البحرية الصينية – الروسية التي أجريت على مدى سبعة أيام في بحر الصين الشرقي.