اقتصاد

«بلومبيرغ»: روسيا ستصدر كميات كبيرة من الديزل قبل سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي

منذ 45 دقيقة
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أفادت وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، بأن روسيا من المتوقع أن تزيد صادراتها من الديزل في الشهر المقبل قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في فبراير.

وقالت الوكالة في تقرير نقلا عن بيانات بالقطاع إن شحنات الوقود من موانئ روسيا بمنطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في يناير، بزيادة ثمانية بالمئة عن الكمية المقررة في ديسمبر ولتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ يناير 2020 على الأقل.

ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية. وأفاد التقرير أيضا أن البيانات اخلاصة بميناء بريمورسك تشمل أيضا صادرات مزمعة قدرها  120ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الخامس من فبراير. ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.

منذ 45 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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