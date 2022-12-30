عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

(قنا) – أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الكيان الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات، ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين في حماية قوات الاحتلال، ضمن محاولات الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا، بينما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، وتتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.