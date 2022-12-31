 أردوغان: سنشهد قفزات كبيرة جداً خلال 2023 

(الأناضول) – قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشهد خلال 2023، قفزات كبيرة جداً تليق بالقرن الجديد لجمهورية التركية، وبرؤيتهم للذكرى المئوية للتأسيس.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وأوضح أردوغان : “سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جداً بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا”.

وأضاف :”نرى الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة”.

وأردف:” لذلك نحن نبدأ الآن، هدفنا هو جعل هذه البداية بأفضل طريقة وأكثرها فعالية، ونترك لشبابنا بلدًا يمكنهم فيه قيادة القرن التركي نحو النجاح وفقًا لأهدافنا وأحلامنا وحضارتنا وتراثنا التاريخي”.

وقال الرئيس التركي: “سنعيش بإذن الله سعادة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، بحماس كما حلمنا، في 29 أكتوبر 2023”.

وتابع :”إذا كانت تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم ، فهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي”.