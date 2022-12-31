اقتصاد

ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات 

منذ 20 دقيقة
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• ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات يوم الجمعة، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في العام الجاري، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عامًا.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات عند 3.879% بنهاية تعاملات الجمعة، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي عام 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 1953 على الأقل، بحسب بيانات «ريفينيتيف».

وكان العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات قد تجاوز 4.2% في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يهبط إلى 3.40% في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبياً منذ ذلك الحين.

منذ 20 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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