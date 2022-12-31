دوليات

الإعلان عن موعد عقد قران ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

أعلن الديوان الملكي الأردني، السبت، موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف في الأول من 2023.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو عام 2023 ميلادي”.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل 1994 ، وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، وكان نشطاء قد أبرزوا مقاطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف، ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

محللون يحذرون الولايات المتحدة من اللعب بالنار مع الصين.. تايوان ورقة «خاسرة» قد تؤدي إلى نهاية العالم

منذ 5 أيام

الصين تسجل 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نوفمبر 25, 2022

إيران: فرصة العودة إلى الاتفاق النووي لن تظل متاحة إلى الأبد

منذ أسبوع واحد

«سي إن إن»: بوتين سيستخدم أسلحة نووية تكتيكية بساحة معركة محدودة

سبتمبر 27, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى