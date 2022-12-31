المغرب يمنع دخول المسافرين القادمين من الصين لتفادي موجة جديدة من «كورونا»

(كونا) – أعلن المغرب، السبت، منع جميع المسافرين القادمين من الصين من دخول الأراضي المغربية اعتبارا من 3 يناير المقبل وحتى إشعار آخر وذلك لتفادي موجة جديدة من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية في بيان إنه «على ضوء الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها قررت السلطات المغربية منع المسافرين القادمين من الصين من دخول الأراضي المغربية».

وأوضح البيان أن هذا القرار يشمل جميع المسافرين القادمين من الصين أيا كانت جنسيتهم لافتا إلى ان قرار الرباط يأتي بعد أسابيع من متابعتها عن كثب تطور جائحة (كوفيد 19) في الصين.

ولفت الى «أن هذا الاجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي يظل المغرب متشبثا بها بشدة».

يذكر أن دولا عدة حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا أعلنت هذا الأسبوع فرض قيود مختلفة على المسافرين القادمين من الصين.

وأعلنت بكين مطلع الأسبوع الجاري إعادة فتح السفر الدولي لمواطنيها بعد قيود مشددة فرضتها منذ بداية عام 2020 مع بداية انتشار الموجة الأولى من فيروس (كورونا).

وطالبت منظمة الصحة العالمية المسؤولين الصحيين الصينيين مشاركة منتظمة لبيانات محددة عن الوضع الوبائي الذي تسبب فيه فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مشددة على أهمية رصد انتشار الفيروس ونشر البيانات في الوقت المناسب لمساعدة الصين والمجتمع الدولي على صياغة تقييمات دقيقة للمخاطر وتوجيه الاستجابات الفعالة.