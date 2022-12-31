حسن جوهر يسأل وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عن القروض

• استفسر عن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسّطة والشخصية

وجّه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن المقصود بكل من القروض الاستهلاكية والمقسّطة والشخصية على المواطنين والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما المقصود بكل من القروض الاستهلاكية والمقسّطة والشخصية على المواطنين والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؟ مع بيان الشروط الخاصة لكل منها على حدة، ومنها على سبيل المثال الحد الأقصى للقرض ونسبة السداد من إجمالي الراتب، والفوائد أو الأرباح المستحقة عليها وغير ذلك من الضوابط والشروط.

2- ما القروض الأخرى المقدمة للمواطنين من الجهات المشار إليها في البند السابق من السؤال والتي يسري عليها أحكام السداد الشهري المنتظم ويترتب عليها الأرباح والفوائد والرسوم البنكية؟ مع بيا أنواعها والشروط الخاصة بكل مناه على حدة، إن وجدت، ومنها على سبيل المثال الحد الأقصى للقرض، ونسبة السداد من إجمالي الراتب، والفوائد أو الأرباح المستحقة عليها وغير ذلك من الضوابط والشروط.

3- إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسّطة والشخصية المستحقة على المواطنين حتى تاريخ 2022/12/1 والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع تزويدي بجدول يبين فيه عدد المقترضين من المواطنين لكل منها، وأصل القرض، والنسب التقديرية للأرباح والفوائد المترتبة على أصل القرض:

نوع القرض (القروض الاستهلاكية – القروض الشخصية – القروض المقسّطة – أخرى – المجموع) – عدد المقترضين – أصل القرض – الأرباح والفوائد

4- إجمالي القروض الأخري المشار إليها في البند (3) من السؤال، مع تزويدي بجدول يبين عدد المقترضين من المواطنين لكل منها، وقيمة أصل القرض، والنسب التقديرية للأرباح والفوائد المترتبة على أصل القرض:

نوع القرض – عدد المقترضين – أصل القرض – الأرباح والفوائد – المجموع

5- إجمالي القروض المقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضة لرقابة بنك الكويت المركزي للمواطنين بجميع أنواعها المشار إليها في البندين (1)، و (2) من السؤال والمستحقة حتى تاريخ 2022/12/1.

6- ورد في التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر في الاجتماعين في تاريخ 2022/12/12، 2022/12/15 إفادة ممثلي بنك الكويت المركزي بأنه حسب بيانات محفظة القروض هناك (515) ألف مقترض بإجمالي (14.6) مليار دينار كويتي، وأنه وفقا لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية Cinet فإن نسبة التعثر في سداد الأقساد المترتبة على القروض 2.5 %، ومعدل الانضباط في السداد عالي، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:

أ- عدد المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة على القروض من مجموع عدد المقترضين، ولكل نوع منها على حدة، وإجمالي قيمة القروض المتعثر سدادها، وأسباب تعثر المقترضين في سدادها، والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الجهات المقرضة تجاه المتعثرين في السداد.

ب- هل يشمل إجمالي القروض المقدرة بـ (14.6) مليار دينار والمشار إليها في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القروض التجارية أو التسهيلات التجارية للشركات وللأفراد، أم أنها قروض شخصية بضمان الراتب أو الكفيل للمواطنين بصفاتهم الطبيعية؟

7- عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسّطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، مع تزويدي بجدول يبين إجمالي عدد المواطنين المقترضين وإجمالي المديونية ونوعها، ونسبة سداد المديونية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

نوع القرض (القروض الاستهلاكية – القروض المقسّطة – المجموع) – عدد المستفيدين – قيمة المديونية – نسبة سداد المديونية

8- عدد المتقدمين للاستفادة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق الأسرة، مع تزويدي بجدول يبين إجمالي عدد المواطنين المقترضين وإجمالي مديونيتهم من القروض ولكل نوع على حدة، ونسبة سداد المديونية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

نوع القرض (القروض الاستهلاكية – القروض المقسّطة – المجموع) – عدد المستفيدين – قيمة المديونية – نسبة سداد المديونية

9- هل رصد بنك الكويت المركزي أي مخالفات لضوابط البنك وشروطه في قيام البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بمنح قروض استهلاكية أو مقسّطة أو شخصية للمواطنين منذ صدور القانون رقم (52) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالحجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسّطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعدد الحالات المخالفة وقيمة القروض التي مُنحت بالمخالة لأحكام وضوابط بنك الكويت المركزي والإجراءات والعقوبات التي اتخذها البنك المركزي تجاه الجهات المقرضة.