صالح عاشور يسأل وزير النفط عن إجراءات صرف التعويضات البئية الناجمة عن الغزو العراقي

وجّه النائب صالح عاشور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، عن اجراءات صرف مبلغ 2.97 مليار دولار تسلمتها الكويت من الأمم المتحدة لأغراض التعويضات البئية الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

ونصّ السؤال على ما يلي:

أعلن وزير النفط الأسبق علي العمير عن تسلم دولة الكويت مبلغ وقدره 2.97 مليار دولار من الأمم المتحدة لأغراض التعويضات البئية الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990، وأوضح العمير أن الأمم المتحدة أرسلت ملاحظة بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- خُصص مبلغ وقدره 2.79 مليار دولار من الأمم المتحدة لأغراض معالجة البيئة البرية والبيئة التحتية في المياه الجوفية والبيئة الهوائية وذلك عام 2015 فما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة بخصوص هذا المبلغ؟

2- في حالة تم صرف المبلغ على الأمور التي حددتها الأمم المتحدة فما كيفية الصرف؟ هل عن طريق مناقصات أم تعاقد مباشر مع الشركات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود والمناقصات.

3- في حالة عدم استخدام المبلغ، ما وضع المبلغ المرصود وكيفية التعامل معه ومع الأمم المتحدة حول إجراءات دولة الكويت بخصوص صرف هذا المبلغ في مجاله المحدد؟