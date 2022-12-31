قطر تلزم القادمين من الصين بتقديم فحص «كورونا» سلبي

أعلنت السفارة القطرية في بكين رفع إجراءات الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا، والتي كانت مفروضة على القادمين من الصين إلى الدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن السفارة، اليوم السبت، أن المسافرين إلى قطر من الصين سيكون عليهم تقديم فحص “بي سي آر” سلبي قبل يومين من الوصول.

وأشارت إلى أنه سيجري فحص من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، مع عزلهم ذاتياً حال تأكدت إصابتهم.

ونصحت السفارة المسافرين بالإفصاح عن حالتهم الصحية عبر ملء نموذج البيان الصحي لدى الجمارك الصينية، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات الصحية الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع.

وجاء القرار القطري بعد أيام من رفع الصين غالبية القيود التي كانت مفروضة؛ للحد من الوباء، بما في ذلك السماح بالسفر.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن السيطرة على وباء كورونا في البلاد دخلت مرحلة جديدة.

ورغم تخفيف القيود، تسجل الصين مئات آلاف الإصابات يومياً بالفيروس، والأسبوع الماضي اكتشفت السلطات الإيطالية إصابة نصف ركاب طائرتين قادمتين من الصين إلى ميلانو، بالفيروس.