كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

• سيول: جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع واشنطن

أعلن جيش كوري الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانجهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحاً.

وقالت في رسالة نصية بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية: «مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة».

جاء الإطلاق بعد أن أجرت كوريا الجنوبية بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها في الاستطلاع والمراقبة الفضائية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في 23 ديسمبر صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي ، بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لصاروخين متوسطي المدى.