لبنان: انتشال جثتين وإنقاذ 232 مهاجراً إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة السواحل الشمالية

(كونا) – أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنقاذ 232 مهاجرا وانتشال جثتي شخصين إثر غرق المركب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الشمالية للبلاد.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في تغريدة على موقعها الرسمي على (توتير) أن «القوات البحرية وبالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنهت انقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ (سلعاتا) شمال البلاد وعددهم 232 كما تم انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ».

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص «كانوا يحاولون مغادرة المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية».

ومن جانبه نوه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان بالجهود الكبيرة التي بذلها الجيش في سبيل إنقاذ ركاب المركب ونقلهم إلى مرفأ طرابلس.

وأعرب عن شكره للدعم الذي قدمته قوات اليونيفيل ومساعدتها في عملية الانقاذ مبديا اسفه الشديد لسقوط ضحيتين في الحادثة.

وشهد لبنان في السنوات الاخيرة بوتيرة متزايدة عمليات تهريب اشخاص لبنانيين وغير لبنانيين بطريقة غير شرعية عبر البحر ووقوع حوادث غرق بنتيجتها أدت الى وفاة العديد منهم.