مرزوق الحبيني يسأل عن معادلة شهادات خريجي جمهورية كوريا

وجّه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن معادلة شهادات الطلبة المتخرجين من جمهورية كوريا .

ونصّ السؤال على ما يلي:

في معادلة شهادات الطلبة المتخرجين من جمهورية كوريا من جامعة Korea Maritim University:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على القرار الأكاديمي رقم (2014/20) الصادر من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تاريخ 2014/6/1، والذي أشار في مقدمته إلى التالي (وبناء على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها العاشر المنعقد في تاريخ 25 مارس 2014)، قرر التالي:

مادة أولى: يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية كوريا الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:

أولا – الجامعات الوطنية (National University):

Korea Maritim University (22

وقد التحق عدد من الطلبة الكويتيين لدراسة البكالوريوس ومختلف مراحل الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراه) في الجامعة الوارد اسمها في القرار المشار إليه (Korea Maritim University (22 في عام 2016، منهم مبتعث من جهة عمله ومنهم بناء على إجازة دراسية من جهة عمله، ومنهم على حسابه الشخصي ومنهم من كان تُصرف له إعانة الطالب من قبل التعليم العالي.

وفي تاريخ 2017/4/9، صدر القرار الوزاري رقم (2017/82) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة (Korea Maritime and Ocean University) في جمهورية كوريا، وكان القرار كالتالي: – تقرر –

مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات…

مادة ثانية: لا يسري هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالدراسة قبل تاريخ صدوره.

وفي عام 2019، 2020 وفي شهر 2021/2، تخرج عدد من الطلبة الكويتيين بمختلف المراحل الجامعية من الجامعة المذكورة، وتقدموا إلى التعليم العالي لمعادلة شهاداتهم، ولكن تفاجؤا برفض التعليم العالي معادلة شهاداتهم، على الرغم من أن القرارات رقم 2014 و 2017 سمحت لهم بالدراسة في هذه الجامعة، والملحق الثقافي صادق على صحة بيانات القبول كان التعليم العالي يصرف لبعض منهم إعانة الطلبة الجامعيين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– هل تم معادلة شهادات الطلبة المتخرجين من جمهورية كوريا من جامعة Korea Maritim University؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب القانونية التي حالت دون معادلة شهادات الطلبة المتخرجين؟