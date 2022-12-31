يحدث في مستشفيات بريطانيا.. مرضى ينامون على الأرض يومين انتظاراً لسرير

• ضغوطات غير مسبوقة على القطاع الصحي في ظل استمرار الإضرابات

أظهرت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل مرضى ينامون على الأرض في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى جامعة إينتري في مدينة ليفربول ببريطانيا، إذ يضطر بعضهم إلى الانتظار لمدة تصل إلى يومين للحصول على سرير.

وحذر مسؤولون في القطاع الصحي ببريطانيا الناس من التوجه إلى المشافي إلا إذا كانوا يعانون من حالة حرجة تهدد حياتهم، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

وتأتي تلك التحذيرات وفقا لوسائل إعلامية نظرا “للضغوطات غير المسبوقة” التي تعانيها المشافي في ظل استمرار الإضرابات، وارتفاع أعداد المراجعين بسبب موجة الإنفلونزا والأمراض الفيروسية هذا الشتاء.

ومنذ أيام تشهد قطاعات عمالية بريطانية عدة إضرابات احتجاجا على ظروف العمل وقلة الأجور، فيما يعاني القطاع الصحي الأمرّين مع غياب آلاف الممرضين والمسعفين في الإضرابات الجماعية.

وقال روب غالاوي -وهو طبيب بريطاني في قسم الطوارئ والحوادث- إنه لم يرَ وضعا مماثلا لما يحدث في المستشفيات طوال سنوات عمله الـ22 في القسم.

وغرد غالاوي على حسابه في تويتر “القطاع الصحي في حالة حرجة، نحتاج إلى إجراءات عاجلة من أجل موظفينا ومرضانا”.

ونظرا لازدحام الأقسام ونقص الأسرّة تتم معالجة المرضى في سيارات الإسعاف، كما يقوم المسعفون أنفسهم بالتعامل مع الحالات داخل المشفى نظرا لنقص الطاقم الطبي.

بدوره، روى الكاتب البريطاني جورج مونبيوت تجربته أثناء زيارة أحد المشافي في منطقته، ووصف ما عاينه من تكدس للمراجعين وسيارات الإسعاف المحملة بالمرضى لعدم وجود أسرّة لهم في الداخل بأنه أثر طبيعي لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.

الموت جوعا في مستشفيات بريطانيا

وحسب التقرير، فإن 4 مرضى عانوا من نقص شديد بالمياه في أجسادهم وفقا لشهادات وفاتهم، مقابل كل مريض فقد حياته جراء سوء التغذية.

وتوفي 291 مريضا عام 2011 في المستشفيات الحكومية البريطانية جراء سوء التغذية الحاد، وفقد 43 مريضا حياتهم بسبب الجوع، وتم خلال الفترة نفسها إخراج 5558 مريضا من المستشفيات وهم يعانون من سوء التغذية، وبمعدل أكثر من 100 في الأسبوع.

وبحسب المصدر نفسه، فقد أظهر تحقيق في يوليو الماضي أن مريضا بالسرطان توفي بسبب العطش في مستشفى القديس جورج جنوبي لندن على الرغم من مناشدته الممرضات والممرضين تزويده بالماء.

ونقلت الصحيفة عن منتقدين قولهم إن الطعام والشراب يوضعان في الأغلب بعيدا عن متناول المرضى الضعفاء، في حين طالبت جمعيات خيرية بريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الجوع والعطش في المستشفيات الحكومية.