أوكرانيا: تدمير 45 مسيّرة إيرانية الصنع ليلة رأس السنة

أعلنت أوكرانيا أن قوات دفاعها الجوي أسقطت الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136/131- كاميكازي، استخدمها الغزاة الروس لمهاجمة أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن الخدمة الصحافية لقيادة القوات الجوية الأوكرانية، على تطبيق «تليغرام»، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه «في ليلة 31 ديسمبر 2022 حتى الأول من يناير 2023، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد 136/131 كاميكازي إيرانية الصنع».

وتابع البيان أن «القوات الجوية الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت 45 طائرة مسيرة هجومية، منها 13 طائرة مسيرة في 2022 و32 في 2023».

وكانت أصوات انفجارات دوت في كييف وأماكن أخرى بأنحاء أوكرانيا، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد للتحذير من غارات جوية في أول ساعتين من بداية العام الجديد.

ومع إطلاق صفارات الإنذار، صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين: «المجد لأوكرانيا… المجد للأبطال».

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا صاروخ دمرته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ألحقت أضراراً بسيارة في وسط العاصمة، ولكن لم ترد بصفة مبدئية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه تم تدمير 23 هدفاً «من الأهداف الجوية» التي أطلقتها روسيا.