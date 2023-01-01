انفجارات في كييف وأنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من العام الجديد

دوت أصوات انفجارات في كييف وأماكن أخرى في أنحاء أوكرانيا، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد للتحذير من غارات جوية في أول ساعتين من بداية العام الجديد.

ومع إطلاق صفارات الإنذار صاح بعض الأشخاص من شرفات منازلهم قائلين «المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال».

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن شظايا صاروخ دمرته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ألحقت أضراراً بسيارة في وسط العاصمة، ولكن لم ترد بصفة مبدئية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إنه تم تدمير 23 هدفاً «من الأهداف الجوية» التي أطلقتها روسيا.

وجاءت الهجمات بعد دقائق من الرسالة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشعبه بمناسبة العام الجديد، والتي عبر فيها عن أمنياته بتحقيق النصر لبلاده في الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر دون أن تلوح في الأفق أي نهاية لها.

ووردت أنباء غير رسمية عن وقوع انفجارات في منطقة خيرسون الجنوبية ومنطقة جيتومير الشمالية.

وجاءت الهجمات في أعقاب إطلاق أكثر من 20 صاروخ كروز على أهداف في أنحاء أوكرانيا، أمس السبت، فيما وصفه المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، بأنه «رعب ليلة رأس السنة».

وقال مسؤولون في كييف على تطبيق المراسلة «تيليغرام»، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. بينما قال أوليكسي كوليبا حاكم منطقة كييف، إن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة. ولم يعرف على الفور إن كانت أي أهداف تعرضت للقصف.