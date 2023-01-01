دوليات

 رسمياً.. تنصيب لولا رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة

منذ ساعتين
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• الشرطة توقف رجلاً يحمل عبوة ناسفة حاول دخول حفل التنصيب

تم الأحد تنصيب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية امام الكونغرس.

ويخلف لولا (77 عاما) الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. وكان لولا هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في اكتوبر، وفقاً لـ «يورونيوز».

وألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل بحوزته عبوة ناسفة وسكين في أثناء محاولته دخول ساحة في برازيليا تقام فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا، حسبما قال آلان كامبوس المسؤول في الشرطة العسكرية بالمدينة لرويترز يوم الأحد.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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