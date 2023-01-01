زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى «زيادة هائلة» في ترسانة بلاده النووية

• أمر بتطوير صواريخ جديدة عابرة للقارات لتنفيذ ضربة نوويّة مضادّة سريعة

• قال إن كوريا الجنوبيّة أصبحت الآن «بالكامل» في مرمى الضربات الكوريّة الشماليّة

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى «زيادة هائلة» في ترسانة بلاده النوويّة بما يشمل التزود بصواريخ قويّة جديدة من أجل شنّ «ضربات نوويّة مضادّة».

وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، اليوم الأحد، في تقرير عقب انتهاء اجتماع لحزب العمّال الحاكم، أنّ كيم دعا إلى «زيادة هائلة في الترسانة النوويّة للبلاد»، مضيفة أنّ بيونغ يانغ ستطوّر أيضًا «نظاماً آخَر لصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات مهمّتها الرئيسيّة تنفيذ ضربة نوويّة مضادّة سريعة».

ونقلت الوكالة عن كيم قوله في اجتماع الحزب، إنّ «الوضع الحالي يستدعي مضاعفة الجهود لبناء القوّة العسكريّة على نطاق واسع، من أجل ضمان سيادة (كوريا الشماليّة) وأمنها ومصالحها الأساسيّة بالكامل، ردًا على المناورات العسكريّة المقلقة (من جانب) الولايات المتّحدة وقوى معادية أخرى».

وأضاف كيم، أنّ «هذا يؤكّد أهمّية وضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة النوويّة التكتيكيّة ويستدعي زيادةً هائلة في الترسانة النوويّة للبلاد».

وفي خبر آخر، نقلت وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة عن كيم قوله، إنّ كوريا الجنوبيّة أصبحت الآن «بالكامل في مرمى» الضربات النوويّة الكوريّة الشماليّة.