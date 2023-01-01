محمد بن زايد يدعو رئيس وزراء الكيان الصهيوني لزيارة الإمارات 

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته، معربا عن تطلعه إلى تعزيز علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وأضاف البيان أن الرئيس الإماراتي دعا في اتصال هاتفي نتنياهو وقرينته إلى القيام بزيارة رسمية للإمارات، وأشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونتنياهو اتفقا على أن تتم الزيارة قريبا.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ خلال اتصال هاتفي بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة”.

وقالت الوكالة إنه خلال الاتصال عبر الشيخ محمد بن زايد “عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة”، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأناضول.

وأدت حكومة نتنياهو الخميس الماضي اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبح رئيسا لوزراء دولة الاحتلال للمرة السادسة.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت كان زار دولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو العام الماضي، تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

وكانت دولة الاحتلال والإمارات قد أعلنتا في العام 2020 تطبيع العلاقات بينهما.