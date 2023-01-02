اقتصاد

«ألافكو» تتكبد خسائر بواقع 59 مليون دينار

منذ 4 ساعات
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سجّلت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية خسائر صافية 58.946 مليون دينار أي ما يعادل 192.70 مليون دولار في سنتها المالية الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بخسائر صافية بلغت 23.777 مليون دينار قبل عام، أي بزيادة 148%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن السبب الرئيسي في زيادة صافي الخسائر يرجع إلى «تسجل مخصص انخفاض قيمة بمبلغ 76 مليون دينار» خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وأضاف البيان أن الخسائر الصافية في الربع الرابع من السنة المالية الأخيرة بلغت 35.579 مليون دينار مقارنة مع خسائر بلغت 20.628 مليون دينار قبل عام.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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