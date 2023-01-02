اعتراض قارب مُحمّل بأربعة أطنان من المخدرات في بحر العرب

• فرقاطة فرنسية تعمل في اطار قوة الواجب اعترضت القارب

(أ ف ب) – أعلنت البحرية الفرنسية، اليوم الإثنين، أنها قامت بضبط نصف طن من الهيرويين و3,5 اطنان من راتنغ القنب عندما قامت باعتراض قارب لا يرفع علما في بحر العرب.

وقالت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي ومقرها أبو ظبي في الإمارات إنه تم ضبط المخدرات التي تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 ديسمبر الماضي.

وبحسب البيان فإن المخدرات “قد يكون جزء منها مخصصا للسوق الأوروبية”.

وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار “قوّة الواجب المختلطة 150” (سي تي اف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.