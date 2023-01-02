اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يناقش اتخاذ موقف مشترك تجاه القادمين من الصين

منذ ساعتين
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(كونا) – قالت الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنها دعت إلى عقد اجتماع في بروكسل يوم الأربعاء المقبل لمناقشة اتخاذ موقف مشترك تجاه القادمين من الصين.

وأضافت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أنها دعت إلى عقد اجتماع لآلية الاتحاد الأوروبي المتكاملة للاستجابة للأزمات السياسية لبحث تنسيق المتطلبات المحتملة لدخول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن رفع قيود السفر والانتشار المتزايد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الصين «يدفعان الحاجة إلى تحرك أوروبي مشترك» في هذا الصدد.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والصحة العامة السويدي جاكوب فورسميد في البيان «من المهم أن نتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة» مشيرا إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي تسعى إلى اتباع نهج مشترك للتكتل الذي يضم 27 دولة بشأن تطبيق «شروط محتملة» لدخول الاتحاد.

وتولت السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يناير الجاري ولمدة ستة أشهر.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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