«المركزي»: انضمام 6 بنوك محلية لنظام المدفوعات الخليجية «آفاق»

• بعد استكمالها جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة

• النظام يهدف لتنفيذ الحوالات المالية في وقت قصير وبتكاليف منخفضة

(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي انضمام ستة بنوك محلية لنظام المدفوعات الخليجية «آفاق» بعد استكمالها جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.

وأضاف الهارون أن البنوك هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان وبنك الكويت الصناعي وتمثل المجموعة الثانية المنضمة لنظام المدفوعات الخليجية «آفاق».

وأوضح أن «آفاق» يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة ويعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل شركة المدفوعات الخليجية على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون.

وأفاد بأن النظام يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها ما يسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى شهدت انضمام بنك بوبيان إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» في مارس 2022 بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة مشيرا إلى أن العمل جار على انضمام بقية البنوك المحلية بعد استكمال الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج الزمني المقرر.