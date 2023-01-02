بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 129.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 129.7 نقطة ليبلغ مستوى 7162.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.7 في المئة.

وتم تداول 154.8 مليون سهم عبر 8400 صفقة نقدية بقيمة 40.2 مليون دينار «نحو 121.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28.2 نقطة ليبلغ مستوى 5568.57 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.50 في المئة من خلال تداول 68.7 مليون سهم عبر 2808 صفقات نقدية بقيمة 7.1مليون دينار «نحو 21.5 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 170.2 نقطة ليبلغ مستوى 7945.44 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2.1 في المئة من خلال تداول 86.13 مليون سهم عبر 5592 صفقة بقيمة 33.19 مليون دينار «نحو 100.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 44.4 نقطة ليبلغ مستوى 5674.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.78 في المئة من خلال تداول 52.9 مليون سهم عبر 2020 صفقة نقدية بقيمة 6.1 مليون دينار «نحو 18.4 مليون دولار».

وكانت شركات «نابيسكو» و«امتيازات» و«وربة كبيتل» و«فيوتشر كيد» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«عقارات ك» و«ايفا» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة، في حين كانت شركات «الجزيرة» و«حيات كوم» و«وطنية» و«وربة ت إ» الأكثر انخفاضاً.