حمدان العازمي يسأل وزير التربية عن ترقيات مخالفة في الوزارة

وجّه النائب حمدان العازمي سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العداوني بشأن ترقيات مخالفة في وزارة التربية.

نصّ السؤال:

نمى إلى علمي أن قطاع الشؤون القانونية في وزارة التربية قد أعلن إخلاء مسؤوليته عن إجراء أي ترقيات مخالفة في الوزارة، وذلك خلال كتاب إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بشأن إجراء ترقيات من دون مراعاة زوال الموانع القانونية من وقف وإحالة وتوقيع عقوبة تأديبية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من قرارات تسكين المناصب الإشرافية والترقيات في وزارة التربية خلال الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ ورود السؤال.

2- هل اعتُمدت ترقيات في الوزارة خلال هذه الفترة من دون مراعاة زوال الموانع القانونية لإجرائها؟

3- صورة ضوئية من القرارات التأديبية والعقوبات التي صدرت بحق شاغلي المناصب الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالوزارة، مع إفادتي عن إجراءات الوزارة في شأن هذه القرارات والعقوبات وهل نفذت؟

4- هل يحق للوزارة اعتماد أي ترقيات لأي من الذين صدر بحقهم عقوبات أو قرارات تأديبية؟ مع إفادتي عن مدى صحة اعتماد ترقية أحدهم.