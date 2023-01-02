سوريا تخفّض سعر صرف الليرة.. إلى 4522 ليرة للدولار

أعلن البنك المركزي السوري في بيان، اليوم الإثنين، خفض سعر الصرف الرسمي لليرة إلى 4522 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500.

وكان السعر الرسمي السابق 3015.

وتعاني سوريا أزمة اقتصادية بسبب الصراع منذ 10 أعوام، والعقوبات الغربية وأزمة العملة التي ترجع جزئياً إلى انهيار مالي في لبنان، وفقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.

ورفع انهيار الليرة أسعار السلع وزاد المصاعب ليجد السوريون صعوبة في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات الأخرى.

وبات الوقود شحيحاً للغاية، ما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء، وإغلاق المباني العامة في عطلات نهاية الأسبوع.

وقبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان سعر الدولار يساوي 47 ليرة.