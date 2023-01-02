مجلس الأمة

هاني شمس يقترح إنشاء وتجهيز حديقة عامة في منطقة مبارك الكبير

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

أعلن النائب هاني شمس عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإنشاء حديقة عامة وتجهيزها بالخدمات الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير.

وجاء في نص الاقتراح إنه نظراً لأهمية الحدائق العامة التي تعد متنفساً لسكان المناطق؛ لما تحتويه من ألعاب تسلية للأطفال وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة وممشى رياضي يخدم الجميع سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن، فتعود بالنفع على صحتهم ويقضون معظم أوقات فراغهم بها، ولما كانت منطقة مبارك الكبير تفتقر إلى حديقة عامة في قطعتي (6 + 7) وحاجة أهالي القطعتين لوجود حديقة كمتنفس لهما.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «قيام الجهات المختصة بإنشاء حديقة عامة وتجهيزها بالخدمات الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير في المساحة الرملية الواقعة بمنتصف شارع الغوص ما بين قطعتي (6 + 7)».

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

حسن جوهر ومبارك الحجرف يعلنان ترشحهما لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة

سبتمبر 30, 2022

خليل أبل يسأل العدواني عن منح جائزة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

نوفمبر 8, 2022

5 نواب يقترحون تعديل قانون المحاكمات الجزائية 

أكتوبر 26, 2022

«غير محددي الجنسية» ناقشت 7 اقتراحات بقوانين

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى