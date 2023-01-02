وفاة 4 أشخاص بعد اصطدام مروحتين بالقرب من مدينة ملاهي في أستراليا

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأًصيب ثلاثة بجروح خطيرة بعد حدوث تصادم في الجو بين مروحتين بالقرب من متنزه «سي وورلد» الترفيهي في الساحل الذهبي في أستراليا، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقالت شرطة كوينزلاند إنه بدا أن إحدى المروحتين كانت تقلع والأخرى تهبط عندما وقع الحادث عصر اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي. وناشد المكتب الأسترالي لسلامة النقل في بيان شهود العيان الإدلاء بإفادتهم وأرسل فريقا من المحققين لموقع الحادث.

وقالت هيئة البث الأسترالي إن إحدى المروحتين وتحمل شعار «سي وورلد» تمكنت من الهبوط بنجاح، بينما يمكن رؤية حطام على جزيرة رملية صغيرة.

ولم تجب شركة فيلدج رودشو التي تدير مدينة الملاهي في ولاية كوينزلاند، على طلب عبر الهاتف للتعقيب تم تركه بعد ساعات العمل.