دوليات

12 محافظة عراقية تعطل غداً في ذكرى اغتيال قاسم سليماني

منذ ساعتين
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أعلنت عدة محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء في ذكرى اغتيال قاسم سليماني.

وذكرت «السومرية نيوز»، أن محافظات بغداد في ديوانها والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، واسط، ديالى، الديوانية، المثنى، ذي قار، بابل، كربلاء المقدسة، الأنبار، نينوى، كركوك، وصلاح الدين) تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء؛ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية، في محيط مطار بغداد.

فيما أعلنت محافظة ميسان «أن يكون غداً الثلاثاء حداداً رسمياً في جميع دوائر الدولة ووقفة استذكارية»، دون تعطيل الدوام.

من جهته، وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، يوم أمس، باعتبار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء عطلة رسمية لاستكمال التحضيرات الخاصة ببطولة خليجي 25.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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