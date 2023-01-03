أسعار الذهب تقفز بأكثر من 21 دولاراً مسجّلة أعلى مستوياتها في 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بأكثر من 1%، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ومن المقرر الأربعاء، صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر ورفع الفائدة خلاله 50 نقطة أساس، والذي قد يقدم دلائل عن مسار البنك للتشديد النقدي.

ومن المعلوم أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وقفزت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 1.18% أو 21.60 دولار إلى 1847.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لتتداول أعلى 1840 دولارًا للمرة الأولى منذ يونيو.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.02% أو 18.54 دولار إلى 1842.56 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 2.47% أو بنسبة 60 سنتًا عند 24.64 دولار للأوقية.

كما صعد كل من السعر الفوري لكل من البلاتين 1.10% عند 1086.06 دولار، والبلاديوم 0.08% إلى 1792.93 دولار.