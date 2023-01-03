الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى

(كونا) – أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء أنها استدعت سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها لنقل مذكرة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح اليوم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان أن الوزارة استدعت السفير إلى مقر الوزارة وتم تسليمه مذكرة احتجاج لنقلها على الفور إلى الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح المجالي ان فحوى المذكرة يتضمن “وجوب امتثال اسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي لا سيما القانون الدولي الانساني بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الاقصى المبارك “الحرم القدسي الشريف” والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم”.

وأكدت المذكرة بحسب قول المجالي أن “الحرم القدسي الشريف” بكامل مساحته والتي تبلغ 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين مطالبة الحكومة الاسرائيلية بإنهاء جميع الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤونه مبينة ان إدارة أوقاف القدس والمسجد الاقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة وتنظيم الدخول اليه.

وحذرت المذكرة من ان الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا.

وكان وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير قد اقتحم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المسجد الأقصى الذي يخضع لإشراف الأردن بموجب اتفاق السلام مع اسرائيل عام 1994 واتفاق آخر مع السلطة الفلسطينية عام 2013.