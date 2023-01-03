دوليات

«التليغراف»: بريطانيا تصنّف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية خلال أسابيع

منذ 3 ساعات
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ذكرت صحيفة «التليغراف»، نقلاً عن مصادر أن بريطانيا ستعلن رسمياً «الحرس الثوري» الإيراني، الذي اعتقل سبعة أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، منظمة إرهابية.

وقال التقرير إن هذه الخطوة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويعني تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

ولم ترد وزارة الداخلية البريطانية على الفور على طلب للتعليق على تقرير «التليغراف».

وحثّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران، يوم الأربعاء، على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلاً إنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية مناهضة للنظام إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وصنفت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» منظمة إرهابية أجنبية في مايو 2019، في إطار حملة لممارسة أقصى الضغوط لإجبار إيران على التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وسياستها النووية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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