الصين تندد بفرض إجراء فحص كورونا على المسافرين من أراضيها

(أ ف ب) – دانت الصين الثلاثاء فرض حوالى عشر دول على المسافرين الآتين من أراضيها إبراز فحص كوفيد، محذّرة من أنها سترد بـ”إجراءات مضادة”.

وتشمل البلدان التي تلزم المسافرين القادمين من الصين إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية قبل الوصول الولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين “فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة”، محذرة من أن بكين قد “تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل”.

ورغم احتجاجات بكين، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء أن بلادها ستبقي على قرارها إلزام المسافرين القادمين من الصين الخضوع لفحوص كوفيد.

وقالت لإذاعة “فرانس انفو” في ردّها على سؤال عن رد الفعل الصيني “أعتقد بأننا نقوم بواجبنا عبر طلب الفحوص (…) سنواصل ذلك”.

وتشهد الصين زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بعدما رفعت الشهر الماضي فجأة ومن دون استعدادات تذكر قيودا صارمة للحد من تفشي كوفيد تمسّكت بها على مدى سنوات، وهو ما أحدث ضغطا كبيرا على المستشفيات ومحارق الجثث.

وفي أواخر ديسمبر، أعلنت بكين أن المسافرين الوافدين لن يتعيّن عليهم الخضوع لحجر صحي بعد الآن، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر إلى الخارج، وهو أمر امتنعوا عنه على مدى سنوات.

وأشارت دول عدة إلى غياب الشفافية في الصين بشأن بيانات الإصابات وخطر ظهور متحورات جديدة كأسباب لفرض قيود على المسافرين الآتين من الدولة الآسيوية.

وأعلنت الصين 22 وفاة مرتبطة بكوفيد فقط منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما حدت بشكل كبير معايير تصنيف هذا النوع من الوفيات.