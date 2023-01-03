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بريطانيا تشهد شللاً شبه تام في حركة النقل بالقطارات بسبب إضراب العمال

منذ ساعتين
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(كونا) – تسبب إضراب عمال نقابة النقل بسكك الحديد في بريطانيا (أر أم تي) الثلاثاء في شلل شبه تام لحركة القطارات وخاصة بالنسبة للرحلات الرابطة بين العاصمة لندن والمدن الأخرى الرئيسة.

وذكرت النقابة في بيان صحفي أن إضرابها الذي يستمر الى يوم غد الاربعاء إضافة الى يومي الجمعة والسبت المقبلين يشارك فيه اكثر من 40 ألف موظف من أعضائها الامر الذي يعني توقف أربعة من كل خمسة قطارات عن الخدمة في عموم انجلترا وويلز واسكتلندا.

وحذرت من ان نقابة سائقي القطارات (آسلاف) ستبدأ بدورها يوم الخميس المقبل إضرابا لمدة يوم واحد ما يعني تعطلا شبه كامل للنقل بسكك الحديد في البلاد.

واتهمت النقابة الحكومة بعدم الجدية في المفاوضات من اجل التوصل لاتفاق ينهي موجة الإضرابات مشددة على أنها ستواصل تنظيم الإضرابات حتى تحقيق مطالبها والمتمثلة أساسا في رفع الرواتب الى مستوى فوق معدل التضخم الذي يبلغ حاليا نسبة 11 في المئة تقريبا.

ونقلت محطات التلفزيون المحلية صورا لكبرى محطات القطارات والمترو في لندن لا سيما (ووترلو) و(بادينغتون) و(ليفربول ستريت) وهي تظهر شبه خاوية من المسافرين فيما ظهرت على شاشات الاستعلام بها اعلانات عن إلغاء عدد كبير من الرحلات.

وتشهد بريطانيا منذ ابريل الماضي موجة إضرابات مستمرة احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية اذ مست الإضرابات المتكررة عدة قطاعات حيوية أهمها النقل بكل أنواعه إضافة الى موظفي الصحة من ممرضين ومسعفين الى جانب عمال البريد وصيانة الطرق السريعة وموظفي الحدود وغيرهم.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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