بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 28.2 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 28.2 نقطة ليبلغ مستوى 7134.16 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39 في المئة.

وتم تداول 169.4 مليون سهم عبر 9631 صفقة نقدية بقيمة 46.3 مليون دينار «نحو 140.2 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 5544.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 79.9 مليون سهم عبر 3406 صفقات نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 23.6 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 30.6 نقطة ليبلغ مستوى 7914.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39 في المئة من خلال تداول 89.5 مليون سهم عبر 6225 صفقة بقيمة 38.5 مليون دينار «نحو 116.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 10.6 نقطة ليبلغ مستوى 5663.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 52.7 مليون سهم عبر 2288 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار «نحو 19 مليون دولار».

وكانت شركات «وربة ت إ» و«المنار» و«الصفاة» و«استهلاكية» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«وطني» و«صناعات» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً، لناحية القيمة في حين كانت شركات «صكوك» و«أرجان» و«تنظيف» و«نابيسكو» الأكثر انخفاضاً.