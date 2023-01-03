اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 28.2 نقطة

منذ 5 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 28.2 نقطة ليبلغ مستوى 7134.16 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39 في المئة.

وتم تداول 169.4 مليون سهم عبر 9631 صفقة نقدية بقيمة 46.3 مليون دينار «نحو 140.2 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23.7 نقطة ليبلغ مستوى 5544.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 79.9 مليون سهم عبر 3406 صفقات نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 23.6 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 30.6 نقطة ليبلغ مستوى 7914.81 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39 في المئة من خلال تداول 89.5 مليون سهم عبر 6225 صفقة بقيمة 38.5 مليون دينار «نحو 116.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 10.6 نقطة ليبلغ مستوى 5663.97 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 52.7 مليون سهم عبر 2288 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار «نحو 19 مليون دولار».

وكانت شركات «وربة ت إ» و«المنار» و«الصفاة» و«استهلاكية» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«وطني» و«صناعات» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً، لناحية القيمة في حين كانت شركات «صكوك» و«أرجان» و«تنظيف» و«نابيسكو» الأكثر انخفاضاً.

منذ 5 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الإحصاء»: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مسح السوق الخليجية المشتركة

نوفمبر 6, 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 21.4 نقطة

نوفمبر 14, 2022

«تليغراف»: رئيس وزراء بريطانيا يدرس تجميد المساعدات الخارجية.. عامين آخرين

أكتوبر 29, 2022

توقّف تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود

أكتوبر 30, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى