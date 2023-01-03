«شؤون التعليم» تناقش سُبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجمع بين الوظيفة والدراسة

تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة تكليف المجلس اللجنة بحث سُبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة.

وتناقش اللجنة كذلك سبل تطوير المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية ومن ضمنها أكاديمية الفنون للعوم الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة عبد الله السالم الجامعية.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية واتحاد طلبة الكويت في مصر واتحاد طلبة الكويت في الأردن والجمعية الكويتية للدراسات العليا، والمختصون.