مجلس الأمة

هاني شمس يسأل عن القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين

منذ 14 دقيقة
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وجّه النائب هاني شمس سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة بجامعة الكويت.

ونصّ السؤال على ما يلي:

أكدت مدير جامعة الكويت بالتكليف مرات عدة للصحف المحلية في بداية تقلدها المنصب في تاريخ 2022/11/16 بأنها بصدد «السعي لسحب كل القضايا المرفوعة من الجامعة» ضد المغردين وغيرهم من الناشطين على خلفية تصريحات لهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت من تاريخ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان التكييف القانوني للتهمة، وأسباب تحويلهم إلى النيابة العامة لكل حالة على حدة.

2- كم عدد القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين من الطلبة بجامعة الكويت من تاريخ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان التكييف القانوني للتهمة وأسباب تحويلهم إلى النيابة العامة لكل قضية على حدة.

3- ما الإجراءات الفعلية والعملية التي اتخذتها مديرة جامعة الكويت بالإنابة في سعيها لسحب كل القضايا المرفوعة من الجامعة منذ تقلدها المنصب حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بجميع القرارات والمخاطبات التي أصدرتها مديرة جامعة الكويت بشأن سحب الدعاوى القضائية في هذا الشأن.

منذ 14 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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