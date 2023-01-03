وزير مجلس الأمة يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة

(كونا) – أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلب للمرحلة المقبلة مضيفا أن “اللقاءات التنسيقية بين المجلس والحكومة كفيلة بحل الأمور كلها”.

وقال العجمي في تصريح صحفي عقب اجتماع السلطتين اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة “جئنا اليوم بمبادرة حكومية بعد توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء بطلب لقاء رئيس مجلس الأمة وممثلي الأمة” مبينا أن “القصد من الزيارة التعاون من أجل الوطن ومستقبله”.

وأوضح أن الحكومة استمعت إلى كل ملاحظات النواب وستؤخذ في الاعتبار مضيفا أنه ستكون هناك لقاءات كثيرة بهدف التعاون والعبور إلى بر الأمان.

وأكد أن “التعاون هو المطلوب في المرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه ومن أجل البر بالقسم الذي أقسمه الجميع أمام الله عز وجل ثم التاريخ والشعب”.

واعتبر أن البر بالقسم يكون من خلال العمل الجاد والدؤوب معربا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات والتنسيق كفيلة بحل الأمور كلها لمصلحة الوطن وأهله.